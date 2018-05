Mama schiet gewapende overvaller dood aan Braziliaanse schoolpoort jv

14 mei 2018

09u07

Bron: Daily Mail 13 Een 21-jarige Braziliaan heeft zijn hold-up aan een privéschool in São Paulo zaterdagochtend met zijn leven bekocht. De man had niet gerekend op een van de aanwezige moeders, die prompt haar eigen wapen bovenhaalde en op de overvaller vuurde. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tijdens een bijeenkomst voor moederdag aan de school in de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo zaterdagochtend rond 8 uur besloot Elivelton Neves Moreira toe te slaan. De twintiger richtte plots zijn wapen op een veiligheidsagent, tussen de ouders en kinderen in. Maar ook Katia da Silva Sastre was ter plaatse, een 42-jarige agente die geen dienst had op dat moment. Sastre nam haar politiewapen uit haar handtas, laadde het snel en schoot drie keer op de overvaller. Die zeeg neer en vuurde zelf nog tweemaal: één kogel ketste af op de grond, de andere bleef steken in de kamer. Het dramatische incident werd gefilmd door bewakingscamera's. Op de beelden hieronder zie je Sastre (met lange blonde haren) haar wapen trekken, net voor ze zou schieten.

Sastre hield de crimineel vervolgens op straat onder schot, stampte zijn wapen weg van hem en wachtte tot de politie kwam. "Ik wist niet of hij op de kinderen, de moeders of de veiligheidsagent aan de schoolpoort zou neerschieten", verklaarde Sastre nadien. "Ik dacht alleen maar aan de mama's, de kindjes en aan mijn eigen leven en aan mijn dochters."

Moreira was geraakt in zijn borst en in zijn been. Hij haalde het niet. Sastre werd geprezen voor haar snelle en kordate optreden, "ondanks de spijtige afloop". Sastre heeft een dochtertje van twee en een van zeven. Ze werkt al twintig jaar bij de politie en is ook getrouwd met een collega. Gisteren bracht gouverneur Márcio França hulde aan de korporaal tijdens een officiële ceremonie. "Haar moed en doortastendheid redde het leven van mama's en kinderen gisteren aan een school", tweette de gouverneur.

Fui hoje cedo ao 4°BAEP , na zona Leste de São Paulo, para homenagear uma mãe muito especial: Cabo Katia Sastre. Sua coragem e precisão salvou mães e crianças, ontem na porta de uma escola. #PMSP #PoliciaMilitar #VcPodeConfiar #EstadodeSãoPaulo #GovernodeSP pic.twitter.com/Vi643s1M3e Márcio França(@ marciofrancagov) link