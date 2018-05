Mama omhelsde levenloze lichaam van gepeste Dolly (14) nog urenlang: "Ik voelde me zo enorm schuldig" Joeri Vlemings

02 mei 2018

11u15

Bron: 9news.com 208 Drie januari was een gitzwarte dag voor Tick en Kate Everett. Hun veertienjarige dochtertje 'Dolly' kon de pesterijen niet meer aan en stapte die avond uit het leven. De ouders van Dolly getuigden daarover voor het eerst op de Australische televisie in A Current Affair: "De langste nacht uit ons leven".

Het leek een onbezorgd bestaan, daar op het afgelegen veehoudersbedrijf van de Everetts in de Australische deelstaat Northern Territory. Haar moeder beschrijft Amy - de echte naam van haar dochter die iedereen Dolly noemde - als een "zorgeloze meid met een gek kapsel". Ze kwam ook goed overeen met haar zus Meg. Toen de meisjes naar het middelbaar gingen, besloten de ouders hen op kostschool in Warwick bij Brisbane te sturen, "de beste optie voor hun opleiding". Kate en Tick hadden een andere toekomst voor hun dochters in gedachten dan de ranch.

Aanvankelijk liep het allemaal goed. "Meg was helemaal weg van het showen van vee en Dolly van sport", vertelt Kate. "Ze deed het geweldig." Maar dan begonnen de problemen voor Dolly, tijdens het eerste trimester. "Ze zei me dat jongens haar een slet noemden. Ze was 12. Ik weet niet eens of ze beseffen wat het woord betekent", aldus Kate. De moeder probeerde Dolly gerust te stellen en zei haar dat het wel beter zou gaan na verloop van tijd. Intussen belde ze de school om te vragen wat ze eraan zouden doen. "Ze veegden het onder de mat", zegt Kate.

Zelf geschorst

Dolly werd nog altijd niet aanvaard op de kostschool. Op een dag werd het haar te veel en sloeg ze een pester tegen de grond. Toen greep de school wél in en schorste Dolly. "Ze had natuurlijk nooit zo mogen reageren, maar nu werd zij plots de aanstoker en het andere kind het slachtoffer", zegt papa Tick. "Dat slaat nergens op."

Het pesten hield toen op en alles leek eindelijk op wieltjes te lopen. Maar in het tweede jaar bleek dat toch ijdele hoop. Dolly kwam weer in de problemen nadat ze zich had laten overhalen selfies te sturen naar een jongen. Ze werd ook opnieuw geschorst voor het drinken van alcohol. Kate bleef aandringen bij de school dat ze haar dochter niet herkende in dat soort gedrag en dat er meer aan de hand was met de andere leerlingen.

Vuile slet

Dolly stuurde haar ouders een mail om te vragen of ze niet vroeger naar huis mocht: "Hoe lang moet ik hier nog blijven?" Ze zei dat andere kinderen haar pestten: "Ik raakte in paniek omdat ze mij in groep insloten en ik niet wou vechten. Ik liep dan maar weg. Een van hen begon te roepen en noemde mij een vuile slet en een hoer, dat ik mij van kant moest maken en mij nog wat meer moest snijden."

Tick en Kate wilden Dolly van de school halen, maar de tiener was in de vakantie zelf vastberaden te bewijzen dat ze het wél aankon. "Ze had mij ervan overtuigd dat ze gelijk had", zegt haar vader.

Op 3 januari maakte Dolly nog voor het hele gezin haar eigen bekende gerecht: aardappel- en koolsalade met steak. "Ze leek oké", zegt Kate. Ze speelden nog met de kaarten - Dolly won - en de meisjes gingen om 21 uur slapen. Een half uur later troffen de ouders Dolly dood aan. "We konden niks meer doen", zegt Tick. "Het is het vreselijkste dat iemand, dat een ouder... je zou dat nooit mogen meemaken."

Urenlange omhelzing

Omdat ze zo geïsoleerd wonen, moesten de Everetts uren wachten voor er hulp tot bij hen kon geraken. "Je weet dat dat zo'n 3,5 uur kan duren. De langste nacht van ons leven." "Ik ben die uren bij haar gaan liggen", vertelt Kate. "Urenlang in een omhelzing. Ik beloofde haar dat dit allemaal niet voor niks zou zijn. Ik zei haar dat het mij zo speet dat ik geen betere beslissingen had genomen. Ik kon niks doen om haar te redden. Als iemand denkt dat dit de oplossing voor zijn problemen is, dat is het niet. Je schuift ze gewoon door naar iemand anders. Ze had nog zoveel om voor te leven."

Niet lang na haar dood postte Tick op Facebook: "Als we hulp kunnen bieden voor andere dierbare levens en voor het leed van zovelen, dan zal het leven van Doll niet voor niks geweest zijn." De ouders van Amy Everett proberen sinds hun persoonlijke drama de mensen bewust te maken van de mogelijke gevolgen van cyberpesten. Het zette Down Under ook andere ouders aan om op te komen tegen pestgedrag. Iemand slaagde erin 200.000 handtekeningen te verzamelen voor een online petitie om anonieme berichtenapps te bannen in Australië.

De ouders van Amy Jayne Everett nodigden de pesters ook uit op de begrafenis van hun dochter. Om hen te tonen hoeveel leed ze hebben veroorzaakt.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.