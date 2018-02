Mama Maëlys richt zich tot dader: "Ze zal je blijven achtervolgen in de cel, tot je sterft en naar de hel gaat" FT

15 februari 2018

11u23

Bron: Facebook 0 Na bijna zes helse maanden heeft de familie van Maëlys nog altijd geen antwoord waarom het meisje van 9 nu precies moest sterven. Gisteren werd haar lichaam opgegraven. De moordverdachte bekende dat hij haar "per ongeluk" om het leven heeft gebracht. Mama Jennifer haalt in een Facebookpost hard naar hem uit.

Ex-militair Nordahl Lelandais ging na al die tijd toch over tot bekentenissen. De man zit al langer in de cel als moordverdachte, maar kwam nooit met een eensluidend verhaal op de proppen. Gisteren bekende hij dan toch - nadat bloedsporen in zijn auto gevonden waren - dat hij Maëlys "onvrijwillig" gedood had. Hij wees de speurders uiteindelijk de plek aan waar hij haar begraven had. Honden vonden in een afgelegen kleine ravijn, op een moeilijk bereikbare plek in een bos, de stoffelijke overschotten van het kind. Over de omstandigheden waarin ze om het leven kwam, liet hij zich (nog) niet uit. Wel excuseerde hij zich bij de ouders.

Die reageren woest en snappen niet dat de dader zolang gezwegen heeft. Mama Jennifer plaatste gisteravond nog een emotioneel bericht op Facebook dat intussen al meer dan honderdduizend keer werd becommentarieerd. "Het duurde vijfenhalve maand voor dit monster sprak. Jij bent de moordenaar van mijn dochter. Maëlys zal je dag en nacht achtervolgen in je cel tot je sterft en naar de hel gaat. Zij had nog een heel leven voor zich. Jij hebt haar van ons weggescheurd. Nooit zullen we on meisje nog kunnen zien door jou. [...] Mijn kleine meid, ik kon je niet beschermen tegen dit roofdier en dat schuldgevoel zal ik altijd blijven dragen. [...] Dit monster zal niemand nog kwaad doen nu. Dat gerechtigheid nu geschiedt en dat nooit nog één kind zo'n daad moet ondergaan. We missen je zo erg, prinses."

Maëlys was al sinds 26 augustus vorig jaar spoorloos. Ze woonde samen met haar ouders, nonkel en zus die avond een huwelijksfeest bij in Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Rond 3 uur ’s nachts bleek ze plots verdwenen.

Levenslang

Met de vondst van Maëlys is het onderzoek tegen Lelandais nog niet afgesloten. Intussen is hij ook aangeklaagd voor de moord op een in april verdwenen militair en ook in andere dossiers wordt zijn naam genoemd. Mogelijk is hij een seriedoder. Als Lelandais schuldig wordt bevonden aan kindermoord, riskeert hij sowieso levenslang.