Mama legt dochtertje (3) in bed. De volgende ochtend is ze spoorloos verdwenen Amerikaanse autoriteiten zoeken ontvoerde kleuter

12u15

Mariah Kay Woods is 3 jaar, heeft blauwe ogen en weegt 20 à 25 kilogram. De Amerikaanse autoriteiten zijn op zoek naar een 3-jarig meisje dat ontvoerd is uit haar slaapkamer. Mariah Kay Woods werd zondagavond door haar mama in bed gelegd. Maandagochtend was ze spoorloos verdwenen. "Als iemand iets weet, verwittig dan alsjeblieft de politie", aldus mama Kristy Woods in een emotionele oproep.

Mariah Kay Woods is 3 jaar, heeft blond haar en blauwe ogen. Ze werd het laatst gezien op zondagavond, toen ze door haar mama in bed werd gelegd aan de Dawson Cabin Road in Jacksonville, in North Carolina.

Maandagochtend om 6 uur contacteerde haar moeder de plaatselijke autoriteiten om haar verdwijning te melden. Ze vertelde dat ze haar dochter het laatst zag rond 11 uur ’s avonds toen ze ging slapen. Haar vriend zag het meisje nog rond middernacht, toen de kleuter was wakker geworden.

“Als iemand weet waar ze, neem alsjeblieft contact op met de politie”, vertelde Kristy Woods (32), moeder van het meisje, in een emotionele oproep aan het lokale televisiezender WRAL. “Ze kan overal zijn. Ze is een heel lief meisje.” Het meisje heeft problemen om te lopen en draagt orthopedische beugels. Zonder die beugels kan ze niet goed stappen.

De autoriteiten stuurden meteen een ‘Amber Alert’ uit. Zo'n bericht wordt landelijk verspreid als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Ook de FBI is betrokken bij de zoektocht. De ouders werden al ondervraagd en ze gingen al op zoek in de bossen in de buurt van de woning van de familie.

Ronalds Edwards, pastoor van de ‘Church of Christ’ in Jacksonville, kent de familie Woods goed. “We kennen mama Christine al sinds ze een klein meisje was”, vertelt zijn vrouw Anne aan The Daily News. “Kleine Mariah is verlegen bij vreemden. Ze praat alleen met mensen die ze kent.” Volgens de vrouw was het gezin ergens in augustus ingetrokken in het huis waar ze nu wonen. Zondagavond keerden ze terug van een trip buiten de stad. Het meisje vierde onlangs nog maar haar derde verjaardag, op 8 november.

Sherriff Hans Miller van de 'Onslow County Sheriff's Office' houdt voorlopig alle pistes open. "Het kan een ontvoering zijn, maar ze kan ook weggelopen zijn, of misschien nog erger", zei hij aan The Daily News.