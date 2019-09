Mama kruipt dronken achter stuur, dochter (10) filmt haar en belt politie mvdb

12 september 2019

12u17

Bron: The Arizona Republic - KTVK 0 Een Amerikaans meisje dat haar dronken moeder aanmaande om de auto onmiddellijk aan de kant te zetten, krijgt volop lof op sociale media. Mama sloeg het dringende advies eerst nog in de wind, waarop de tienjarige meid zelf de hulpdiensten in de stad Glendale (Arizona) belde en haar moeder begon te filmen met een smartphone. Op de achterbank zaten twee jonge nichtjes.

Moeder Stephanie Davis (31) was zaterdagnamiddag op de terugweg van een bioscoopcomplex waar ze met het jonge gezelschap ‘The Lion King’ had gezien, schrijft The Arizona Republic. De vrouw dronk daarbij enkele hoeveelheden wijn. Het blijft onduidelijk of ze de wijn ginds kocht, of ze deze had binnengesmokkeld. Om iets te doen tegen het dalend aantal bezoekersaantallen laten filmzalen in 44 staten (waaronder Arizona) sinds enige tijd de verkoop van alcohol toe.



Op de smartphone-video die de tiener liet zien aan de agenten, is volgens de krant te horen hoe ze roepend probeert om Davis te doen stoppen.



De moeder had bij aankomst van de politie de motor stilgelegd. Agenten troffen haar wankelend rond de wagen aan. Het bleek meteen dat de vrouw had gedronken. Ze kon amper op haar woorden komen, had een dronken blik in haar ogen en haar adem stonk naar drank. De dienders moesten de vrouw zelfs ondersteunen.



Davis beseft maar al te goed dat ze zwaar over de schreef ging en de veiligheid van haar dochter en de vierjarige nichtjes in gevaar bracht. “Ik walg van mezelf. Dit is het gênantste wat in mijn leven is gebeurd, ik voel me haast mislukt als moeder”, verklaarde ze aan lokaal tv-station KTVK. Op sociale media krijgt het kind volop felicitaties voor haar ingreep. Ook Davis looft haar dochter volop. “Wat ze deed is het juiste, ik vind het heldhaftig”. De moeder verschijnt op 23 september voor de rechtbank.

