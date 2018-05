Mama gelooft haar oren niet wanneer ze hoort hoe zoon gewond raakte in crèche: “Ik weet zeker dat een tweejarige dit niet deed” kg

02 mei 2018

11u37

Bron: Daily Mail 1 Toen Tiffany Griffin haar zoontje wilde ophalen van de crèche, trof zij hem aan met een bebloed gezicht vol builen en schrammen. Volgens één van de medewerkers had een tweejarig meisje hem aangevallen, maar dat is volgens de vrouw onzin. De politie onderzoekt de zaak.

Amper enkele uren nadat zij haar zoontje in de crèche had achtergelaten, werd mama Tiffany opnieuw opgebeld om hem te komen halen. Wanneer ze aankwam in het centrum, hoorde ze haar kind meteen huilen en snelde ze hem tegemoet. De jongen bleek verschillende verwondingen te hebben in het gezicht: zijn mond was opgezwollen en zijn kaken bedekt met schrammen.

Toen ze uitleg vroeg aan een medewerker, zei die haar dat de jongen was aangevallen door een tweejarig meisje dat ook in de crèche verbleef. Door de ernst van de verwondingen achtte Tiffany dat echter onmogelijk. Ze werd zo nijdig dat ze de medewerker in het gezicht sloeg, meldt Daily Mail.

Geen tweejarige

“Ik weet zeker dat een tweejarige dit niet gedaan heeft”, schrijft de vrouw in een Facebook-post. Aan een lokaal televisiestation vertelt ze nog dat de moeder van het beschuldigde meisje eveneens geschrokken was. “Haar moeder zei dat ze geen gewelddadig type is, en misschien enkel kan krabben. Toen ze een foto zag [van het gezicht van de jongen], begon ze te huilen.”

De jongen werd opgenomen in het ziekenhuis, en revalideert daar nog steeds, beweert Tiffany.

Verdachte

Inmiddels opende de politie een onderzoek naar het incident. De 22-jarige medewerker die Tiffany te woord stond en die dag bij de kinderen aanwezig was, werd aangeduid als verdachte. Ze werd ook ontslagen door de crèche.

De eigenaar van het kinderdagverblijf laat weten dat hij diep geschokt is door het incident. Het bedrijf werkt mee met de politiediensten om te ontdekken wat er net gebeurd is.