Mama geeft pijnlijke sms'jes vrij van mishandelde dochter (18) die zichzelf schuld gaf en uit het leven stapte

Bron: The Guardian 0 rv De 18-jarige Emily Drouet stapte op 18 maart vorig jaar uit het leven. Uit sms'jes aan haar vrienden blijkt dat ze in de weken ervoor zichzelf de schuld gaf van de mishandeling door haar ex, Angus Milligan. "Ik verdien dit", schreef ze. Emily's mama, Fiona, laat de berichtjes nu rondgaan op Schotse universiteitscampussen in het kader van een bewustmakingscampagne.

Emily Drouet studeerde rechten aan de universiteit van Aberdeen. Ze had sinds 2015 een relatie met psychologiestudent Angus Milligan - omschreven op zijn proces als "het alfamannetje van de campus" - maar die bleef niet duren. Drouet had in een dronken bui een triootje gedaan zonder Milligan, en daar was hij woedend over. Milligan mishandelde haar daarna psychisch en verbaal - met scheldsms'jes waarin hij haar "hoer" en "slet" noemde - maar acht dagen voor haar dood ook fysiek, toen hij haar sloeg en verstikte.

Over die wurgpoging van Milligan sms'te ze: "Ik was zo bang. Ik kan het niet verdragen. Ik weet dat ik iets moet doen." Iemand smeekte haar: "Blijf niet op je eentje, alsjeblief". Maar ook al was Emily Drouet slachtoffer, toch sms'te ze naar haar vrienden: "Het is mijn schuld" en "Ik heb hem zelf zo kwaad gemaakt". Een van haar vrienden schreef: "Schatje, alsjeblief, je verdient het niet om..." "Jawel", onderbrak ze. "Nee, toch niet", drong de vriend aan, "je verdient het niet om geslagen en gewurgd te worden, stap naar de polite, écht". Emily bleef bij haar standpunt: "Ik verdien het".

Fiona, de moeder van het slachtoffer, getuigt dat het erg pijnlijk was om de tekstberichtjes te lezen na de zelfdoding van Emily. Maar ze wil ze anderhalf jaar later openbaar maken om anderen te waarschuwen tegen dit soort manipulatie, die heel ver kan gaan. "Emily was een sterke vrouw en toch deed iemand haar zich zo voelen", zegt Fiona in The Guardian. Zij beschrijft haar dochter als een "bruisende persoonlijkheid, die altijd goedlachs de kamer inhuppelde".

Volgens Fiona Drouet beseffen jonge vrouwen niet voldoende dat ze ook zelf slachtoffer kunnen worden van huishoudelijk geweld. "Het zit hem in het woord 'huishoudelijk', ze denken dat het zich alleen thuis in een gezinssituatie voordoet, of binnen een langetermijnrelatie", zegt de strijdvaardige moeder. "Maar geweld tegen vrouwen maakt helemaal geen onderscheid." Ze benadrukt dat het zich ook in verschillende vormen manifesteert. "Emily werd zwaar mentaal mishandeld en je ziet dat emotionele mishandeling evenveel schade aanricht als fysieke".

In juli van dit jaar kreeg de 21-jarige Milligan voor het fysiek aanvallen en bedreigen van Emily Drouet een straf van 180 uren gemeenschapswerk.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

