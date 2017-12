Mama en papa per ambulance naar huis zodat familie toch samen kerst kan vieren Barbara de Jong

Bron: AD.nl 884 Stichting Ambulance Wens Stichting Ambulance Wens bracht de familie samen op kerstavond. Anne's vader kreeg twee weken geleden te horen dat hij uitgezaaide lymfeklierkanker heeft. Het leek erop dat hij kerstavond niet met zijn vrouw zou kunnen vieren. Maar Stichting Ambulance Wens bracht de familie voor de laatste keer bij elkaar in het Nederlandse Brielle.

De familie Nyheim komt oorspronkelijk uit Noorwegen en woont al jaren in het Nederlandse Spijkenisse. De traditie van samenzijn met familie op kerstavond werd jarenlang in Nederland voortgezet. Tot de familie onlangs vreselijk nieuws te verwerken kreeg. "Mijn vader kreeg terug te horen dat hij uitgezaaide lymfeklierkanker heeft. Sindsdien gaat hij hard achteruit'', vertelt Anne Nyheim (49). Haar moeder was net geopereerd aan haar knie. Het leek onmogelijk om samen kerstavond te vieren. Tot Anne en haar zus Torill (54) in het ziekenhuis werden gewezen op Stichting Ambulance Wens.

Het was mogelijk om Anne's vader en moeder per ambulance naar de woning van hun kleinzoon in Brielle te brengen om de laatste gezamenlijke kerstavond te vieren. Ook werd nog een stop gemaakt bij de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam. Het werd een hele mooie avond die de familie voor altijd bij zal blijven. "We hebben veel herinneringen opgehaald, veel foto's gemaakt. In het begin dacht ik dat het een moeilijke, zware avond zou worden. Maar het was werkelijk prachtig.''

Na de kerst wordt Anne's vader naar een hospice gebracht. Anne is Stichting Ambulance Wens ontzettend dankbaar voor het mogelijk maken van deze avond. "Deze kerst vergeten we nooit meer en daar wil ik de vrijwilligers voor bedanken.''