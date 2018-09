Mama die op onmenselijke wijze haar baby verloor tijdens bevalling: "Gynaecologe slachtte mijn zoontje af" Joeri Vlemings

07 september 2018

10u34

Bron: The Sun 0 Laura Gallazzi (34) verwachtte de hemel, maar ging door de hel. Haar premature baby'tje werd half maart 2014 niet met een keizersnede gehaald en werd tijdens de natuurlijke bevalling onthoofd. De ontroostbare mama doorbreekt nu het stilzwijgen in The Sun. Ze legt de schuld van het drama volledig bij haar gynaecologe Vaishnavy Laxman. "Ze slachtte mijn zoontje af. Hoe kon dit anno 2018 gebeuren?"

Haar water brak toen ze nog maar 25 weken zwanger was van haar eerste kindje. De Schotse Gallazzi was doodsbang dat haar kindje veel te prematuur geboren zou worden in het Ninewells Hospital in Dundee. De baby zat in stuitligging, maar dr. Laxman besloot - vermoeid na een shift van bijna 24 uur, volgens The Sun - om toch geen keizersnede uit te voeren. Bij het trekken aan de beentjes om de baby ter wereld te brengen, liep het afschuwelijk mis. Het jongetje werd per ongeluk onthoofd. Twee andere dokters moesten daarna het hoofdje alsnog met een keizersnede gaan halen.

Dr. Vaishnavy Laxman (41) werd niet veroordeeld voor een medische blunder, ook al gaf ze toe dat ze voor een keizersnede had moeten kiezen. Dat hadden haar collega's haar ook geadviseerd, maar Laxman weigerde. Ze mocht na de tragedie haar beroep gewoon blijven uitoefenen. Een medische jury oordeelde dat Laxman "in moeilijke omstandigheden een beoordelingsfout" had gemaakt, maar wel had gehandeld "in het belang van de patiënt, zonder die in gevaar te brengen".

Vergiffenis

Laura Gallazzi is het daarmee niet eens. Ze vindt dat de gynaecologe onvergeeflijk in de fout ging. Aanvankelijk stond Gallazzi er anders tegenover, omdat Laxman haar had verzwegen hoe de baby echt om het leven was gekomen. Gallazzi ging ervan uit dat haar zoontje te prematuur was om levensvatbaar te zijn. "Ik nam zelfs haar hand vast, zei dat ze er niet mee moest inzitten, dat zulke dingen nu eenmaal gebeuren en dat ik haar vergaf", zegt Gallazzi in The Sun.

Een andere arts vertelde Gallazzi daarna de hartverscheurende waarheid. Laura Gallazzi vraagt zich nog altijd af waarom ze niet meteen een keizersnede had ondergaan. "Als ik niet allerhande buisjes en naalden in mij had die mij met een machine verbonden, weet ik niet wat ik zou gedaan hebben", zegt ze. Er zijn wereldwijd maar twee andere gelijkaardige, onmenselijke gevallen bekend. Gallazzi beschrijft het als "iets uit de middeleeuwen".

Dolblij met zoontje

Gallazzi probeerde een jaar lang om zwanger te geraken van haar partner Steven McCusker (30). Net na haar dertigste verjaardag kwam het fantastische nieuws dat het gelukt was. "Ik was dolblij toen ik na twintig weken zwangerschap wist dat ik een zoontje zou krijgen", zegt ze in The Sun.

Vijf weken later werd haar droom een nachtmerrie. Ze zou amper twee tot drie centimeter opening gehad hebben. Veel te weinig voor een natuurlijke geboorte, waarvoor de Britse National Health Service tien centimeter opening voorschrijft. Gallazzi werd twee keer geknipt en artsen duwden op haar buik. "Ik bleef haar smeken ermee op te houden", getuigt ze. "Ik had zoveel pijn en kroop een paar keer omhoog in mijn bed, weg van haar."

Assen in teddybeer

"Plots hoorde ik een luide plof. Ik dacht dat ik het voor mekaar had gekregen. Ik dacht dat hij eruit was. Maar toen zag ik de chaos en paniek in de bevallingskamer en ze zeiden mij dat ik opnieuw moest pressen. Dan dat ze mij in slaap zouden doen. Het licht ging uit."

Toen ze wakker werd, kreeg ze het afschuwelijke nieuws te horen. Eerst de dood van haar baby, dan de manier waarop hij was gestorven. Het hoofdje werd aan het babylichaampje gehecht zodat Gallazzi nog fysiek afscheid kon nemen. Maar de Schotse mama was ontroostbaar. Ze zat drie jaar aan de antidepressiva en heeft het vandaag nog altijd ontzettend moeilijk. De assen van haar zoontje Steven zitten in een teddybeer, die ze altijd bij zich draagt. "Waar ik ook ga, de teddybeer gaat mee. Daar haal ik heel veel troost uit. Zonder zou ik verloren zijn."