Mama beseft dat ze haar baby vergat in snikhete auto in dramatische bodycamvideo: "Is hij oké!?" ADN

23 juli 2018

13u36 9 Een Amerikaanse vrouw is dinsdag haar baby vergeten in haar auto in Orange City, Florida. In bodycambeelden gedeeld door de plaatselijke sheriff is te zien hoe de mama uiteindelijk aankomt bij haar auto en beseft wat er is gebeurd. “Is hij oké?”, vraagt ze totaal over haar toeren, terwijl ze in tranen de vrouw bedankt die een drama kon vermijden.

Het was alerte voorbijgangster Jessica Kaiser die op de parking van een CosmoProf-winkel merkte dat er een kind in een auto zat. Ze dacht eerst nog dat het een pop was, maar het bleek wel degelijk een baby. De ramen waren gesloten, buiten was het 32 graden Celsius. Omdat de auto niet op slot was, opende ze meteen de deur om het kind lucht te geven en ze belde de hulpdiensten. Zij troffen de 8-maanden oude baby gelukkig in goede gezondheid aan.

24 minuten later

24 minuten na het telefoontje naar 911 dook de moeder van het kind op. De 33-jarige Meagan Burgess was in alle staten toen ze besefte waarom er zoveel volk rond haar auto stond. Ze verklaarde aan de agenten dat ze juist haar andere kinderen had afgezet bij haar vader en dat ze dacht dat ze ook de baby bij hem had gelaten. Daarna ging ze naar de winkel voor wat inkopen, met haar vergeten kleintje nog in de auto. Ze verklaarde dat “haar grootste vrees” realiteit was geworden. De moeder werd opgepakt op beschuldiging van kinderverwaarlozing.

Tragedie vermeden

Sheriff Mike Chitwood deelde de bodycambeelden van een toegesnelde agent op Twitter om de alerte voorbijgangster te bedanken. “Dit had echt een tragedie kunnen zijn”, zegt hij. Hij roept ook ouders op om op te passen en waakzaam te blijven. “Alsjeblieft ouders, begrijp dat dit jonge leventje op jullie rekent.”