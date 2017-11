Mama Argentijnse marinier: "Mirakel en kwestie van seconden dat mijn zoon toch niet mee moest met duikboot" Joeri Vlemings

Bron: O Globo, Radio Dos 0 AP Het drama met de vermiste Argentijnse duikboot ARA San Juan heeft zo goed als zeker het leven gekost aan alle 44 bemanningsleden. Twee mariniers ontsnapten op het laatste moment aan de fatale missie, meldt de Braziliaanse krant O Globo. De moeder van één van hen spreekt van een "mirakel".

Het lot kan tegelijkertijd erg wreed zijn en mild. Alejandro Tagliapietra moest helemaal niet mee op missie, maar stapte uit vrije wil toch aan boord van de ARA San Juan: hij wou bijleren. Humberto Vilte en Adrián Rothlisberger bleven dan weer op het allerlaatste moment alsnog aan wal, allebei om verschillende redenen. De gevolgen zijn ingrijpend: Tagliapietra is niet meer, de twee anderen leven nog wel.

Humberto 'Beto' Vilte mocht thuis blijven omdat zijn moeder in het hospitaal lag. De marine zou zelfs zijn terugreis naar het noorden betaald hebben. De militair is erg onder de indruk van wat zijn kameraden overkomen is, en waaraan hij zelf dus ternauwernood is ontsnapt.

AP

Adrián Rothlisberger (26) kreeg eveneens verlof om de missie te skippen, zei zijn moeder Sándra Álvares aanO Globo. Hij had nog veel papierwerk af te werken voor zijn baas en net voor hij gepakt en gezakt aan boord zou gaan, mocht hij toch beschikken. Het was "een kwestie van seconden", zei ze. "Het is een mirakel voor mijn zoon, maar het is vreselijk wat we doormaken", verklaarde ze op Radio Dos. "Als moeder kan ik dit niet aan."

Volgens de Argentijnse marine vond er een explosie plaats in de duikboot, die op 15 november verdween. De vrees is dat, zelfs al zou de onderzeeër niet beschadigd zijn, er gewoon geen zuurstof meer is voor de crewleden.

Facebook Humberto Vilte stapte op het laatst toch niet aan boord van de Argentijnse duikboot ARA San Juan.