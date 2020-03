Mama (40) en zoontje (8) overwinnen samen kanker vier jaar nadat ze hartverscheurende diagnose kregen KVE

08 maart 2020

16u51

Bron: The Mirror 80 Vier jaar nadat hun gezamenlijke strijd tegen kanker begon, hebben de Britse Vici Rigby (40) en haar zoontje George (8) de ziekte overwonnen. Na jaren vechten kwam eindelijk het verlossende nieuws: mama en zoon zijn kankervrij.

Amper vijf maanden nadat Vici uit Wales in 2016 had vernomen dat ze vergevorderde darmkanker had, kreeg ook kleine George een vreselijke diagnose. Het kind had leukemie.

“Toen ik de diagnose kreeg, was dat echt een schok en ik dacht meteen aan mijn jongens”, zei Vici die mama is van twee zonen. “Ik vreesde voor de toekomst gezien de ernst van de situatie.”

De hemel leek op ons hoofd te vallen Vici Rigby

“Op het moment dat George dan een gelijkaardige diagnose kreeg, leek de hemel op ons hoofd te vallen. Het is moeilijk om die gevoelens van toen onder woorden te brengen.”

Vici en George hadden niet één mirakel nodig, maar twee. Maar ze weigerden de hoop op te geven. Ze bleven positief. Samen waren ze sterk.

De vooruitzichten van George waren van in het begin vrij goed, ook al maakte de jongen een hele moeilijke tijd door. De familie geloofde erin dat George het zou halen. Maar voor Vici was de prognose verre van gunstig. Er volgden heel wat sessies chemotherapie en enkele heelkundige ingrepen aan lever en darmen. Er waren zelfs momenten waarop moeder en zoon samen in het ziekenhuis lagen.

Na drie en half jaar kreeg George dan goed nieuws. Hij had de kanker overwonnen. Niet veel later mocht ook zijn mama juichen.

Je denkt nooit dat de dag van de genezing zal komen Vici Rigby

“Het voelt onwerkelijk wanneer je eerst die slechte diagnose krijgt en beseft dat je jarenlang behandeld moet worden en voortdurend zal moeten vechten”, legt Vici uit. “Je denkt nooit dat de dag van de genezing zal komen. Je duikt in de routine van ziekenhuisafspraken en begint jouw leven in functie daarvan te plannen.”

Maar nu is het feest! Zowel George als zijn mama zijn genezen verklaard na vier jaar moedig strijden. “Nu kunnen we ineens wel weer leuke plannen maken zoals een vakantie boeken en eindelijk leven zonder zorgen.”

Voor Vici en George kreeg de nachtmerrie uiteindelijk een geweldig happy end.