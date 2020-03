Mama (29) laat vet wegnemen om echtgenoot te verrassen, maar overlijdt drie dagen later mvdb

06 maart 2020

14u10

Bron: Bluradio - Daily Mirror 2 Een Colombiaanse moeder is drie dagen na een ingreep om overtollig vet te laten wegnemen overleden. Ze laat twee jonge kinderen en een echtgenoot achter.

Luz Dary Silva (29) onderging een week geleden in Barrancabermeja (een stad in het noorden van Colombia) een operatie om vet te laten verwijderen uit haar buik, heupen en rug. Haar echtgenoot werkt in Spanje. Luz zou met hun twee kinderen, één van zeven jaar en een vier maanden oude baby, binnenkort naar Europa vliegen en wou hem verrassen met haar nieuwe, slankere lichaam.

De vrouw trok voor de operatie naar de Cardio Fitness Clinic en betaalde vier miljoen Colombiaanse peso’s - omgerekend iets meer dan 1.000 euro - voor de ingreep. Ze onderging een laser-lipolyse waarbij vetophopingen niet door zuigkracht (zoals bij liposuctie), maar door een laser vloeibaar worden gemaakt en vervolgens uit het lichaam worden geleid.

Zwarte huid

Een dag na de operatie had de vrouw last van acute diarree. Ze kampte ook met een lage bloeddruk, wat leidde tot een opname in het San Nicolas-hospitaal. Haar gezondheid bleef gestaag achteruit gaan. Een ambulance bracht haar naar een groter ziekenhuis, maar ze bezweek op de afdeling intensieve zorgen.

De zus van het slachtoffer verklaarde aan lokale media dat “de huid van Luz zwart zag”, wat zou kunnen wijzen op een vleesetende bacterie.

Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. De artsenpraktijk is erkend door de Colombiaanse volksgezondheid en zegt de zaak te onderzoeken. Justitie in Colombia is tot nu toe nog geen onderzoek gestart.