Mama (29) krijgt hartaanval wanneer ze haar premature baby opzoekt in het ziekenhuis IB

29 mei 2018

00u38

Bron: New Zealand Herald, Stuff 0 Een 29-jarige moeder uit Auckland, Nieuw-Zeeland, vecht voor haar leven nadat ze twee weken geleden bevallen is van een prematuur meisje. De vrouw bezocht haar dochtertje deze week op de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis, toen ze zelf plots een hartaanval kreeg. De vrouw werd met een gescheurde hartklep naar de operatiekamer gebracht, waar ze een openhartoperatie van zeven uur onderging.

Kate Meldrum (29) uit North Shore in Auckland, vecht voor haar leven. De 29-jarige mama zette twee weken geleden een prematuur meisje op de wereld, Rubi, en ligt nu zelf ook in het ziekenhuis nadat ze deze week een hartaanval kreeg terwijl ze haar dochtertje op de intensieve zorgen opzocht. “Ze is een mooie ziel”, zegt haar zus Steph Everest. “Als ze ergens anders een hartaanval gekregen had dan in het ziekenhuis, dan was ze zeker dood geweest.”

Kate ligt na de zware operatie aan de beademing, vijf verdiepingen boven haar dochtertje Rubi, die na 26 weken zwangerschap geboren werd en maar net vijfhonderd gram woog. Ze wordt langzaam uit haar verdoving teruggebracht, maar dokters zijn bijzonder bezorgd over haar situatie. “Ze heeft een paar minuten zonder zuurstof gezeten toen ze de aanval had en we weten nog niet wat voor schade ze heeft opgelopen”, zegt haar zus.

Bloedklonters

Prille vader en bezorgde verloofde Joe Turner brengt zijn dagen afwisselend op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis door. “We maken ons veel zorgen over Kate boven. Ze zal een MRI-scan krijgen om te zien wat het effect is geweest van de aanval.” Volgens haar zus had Kate al eerder bloedklonters in haar lever en haar nieren gehad, maar nog nooit in haar hart. “Dit was compleet onverwacht. We dachten dat het ergste risico voorbij was toen Rubi geboren was.”

Met Rubi gaat het intussen naar omstandigheden redelijk. Ze ligt aan een ventilator die haar helpt ademen. “Ze is een klein vechtertje, net zoals haar moeder. Ze heeft de sterkste ouders in de wereld.”

Steph heeft ook een pagina opgezet waar mensen geld kunnen doneren om het koppel te helpen om de ziekenhuiskosten te betalen.