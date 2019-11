Maltese premier treedt op 18 januari af LH

30 november 2019

17u56

Bron: Belga, AFP, ANP 0 De Maltese premier Joseph Muscat zal normaal gezien op 18 januari zijn functies neerleggen, zodra de Arbeiderspartij een nieuwe leider heeft gekozen, zo is uit bronnen dicht bij de partij vernomen.

De premier wordt beschuldigd van politieke inmenging in het gerechtelijke onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. De journaliste werd in 2017 om het leven gebracht door een autobom, mogelijk omdat ze schreef over corruptie op het eiland.

De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot zijn betrokken, maar is donderdag vrijgelaten door de politie. Naast Schembri wordt ook de invloedrijke zakenman Yorgen Fenech verdacht van betrokkenheid bij de dood van Galizia.

Muscat zal op een nog niet bepaalde datum aankondigen dat "op 18 januari een verkiezing gehouden wordt voor de leiding van de partij", zeiden deze bronnen. Ze preciseerden dat ondertussen "geen interim-leider wordt benoemd, aangezien hij formeel ontslag zal nemen wanneer de nieuwe leider gekozen is".

De 45-jarige Muscat is sinds maart 2013 premier van Malta. Hij volgde Lawrence Gonzi op.