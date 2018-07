Maltese premier en echtgenote niet gelinkt aan Panama Papers-schandaal KVE

22 juli 2018

16u30

Bron: Belga 0 De Maltese premier en zijn echtgenote zijn in het schandaal rond een brievenbusbedrijf in Panama vrijgesproken. De onderzoeksrechter heeft geen enkel bewijs gevonden dat regeringsleider Joseph Muscat en zijn vrouw Michelle betrokken waren bij de aan de Panama Papers gelinkte firma, klonk het vandaag in een mededeling. Voorgelegde bewijzen bleken vals te zijn, bovendien hadden getuigen elkaar tegengesproken.

Het echtpaar had de beschuldigingen van de vermoorde Maltese journalist Daphne Caruana Galizia altijd van de hand gewezen. "Michelle en ik zijn allebei opgelucht dat deze nachtmerrie voorbij is, " zei Muscat.

Caruana Galizia, die in oktober bij een bomaanslag om het leven was gekomen, had haar berichten gebaseerd op verklaringen van een gewezen bankbediende. Het corruptieschandaal had in 2017 tot vervroegde parlementsverkiezingen op de eilandenstaat geleid, die Muscat dan toch nog won.

Bij de Panama Papers, die een internationaal netwerk van onderzoeksjournalisten in de lente van 2016 aan het licht had gebracht, ging het om vertrouwelijke documenten van een adviesbureau. Ze bevatten strategieën voor belastingontwijking, maar ook aanwijzingen naar witwaspraktijken en andere misdrijven.