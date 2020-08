Maltese politie ondervraagt oud-premier over moord op journaliste jv

21 augustus 2020

21u40

Bron: ANP/AFP 0 De Maltese politie heeft de omstreden Maltese oud-premier Joseph Muscat vrijdagmiddag ondervraagd in verband met de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017.

Muscat stapte in januari op nadat hij ervan was beticht te hebben tussengekomen in het onderzoek naar de moord en daarbij zijn medewerkers te hebben beschermd.

De oud-premier was vrijdagmiddag ongeveer een uur lang op het politiehoofdkantoor bij de Maltese hoofdstad Valletta. "Ik heb al hun vragen beantwoord en de politie bevestigde nogmaals dat ik niet als verdachte word beschouwd", zei Muscat buiten tegenover journalisten. Voorts zei hij dat bijna alle te berde gebrachte punten reeds bekend waren. De politie deed daarover geen verdere mededelingen.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht. Drie mannen zijn aangeklaagd voor het tot ontploffing brengen van de bom en zitten vast in afwachting van hun strafzaak. Yorgen Fenech, een van de meest vooraanstaande zakenlieden van Malta, werd in november opgepakt.

Fenech had ook banden met Muscats stafchef Keith Schembri die toen ook is opgepakt en later weer vrijgelaten. Hij zou volgens Fenech de moord hebben bevolen. Ondanks de vrijlating loopt nog altijd onderzoek tegen hem.