Maltese ministers in spoedzitting bijeen na moord op journaliste: “Toestand is zeer ernstig” SVM

28 november 2019

22u14

Bron: Belga 0 De ministers van de Maltese regering zijn voor een spoedzitting bijeengeroepen in de ambtswoning van de eerste minister. Dat melden verschillende Maltese media. De vergadering is een gevolg van het gerechtelijk onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. In de voorbije dagen moesten twee ministers en de kabinetschef van de premier al ontslag nemen.

"De toestand is zeer ernstig", deelde vicepremier Chris Fearne mee. Meer details wilde hij echter niet geven.

Zakenman Yorgen Fenech beschuldigt de ex-stafchef van de premier ervan het brein achter de huurmoord te zijn. Keith Schembri stapte maandag op, dinsdag werd hij gearresteerd.

Ook minister van Toerisme Konrad Mizzi en minister van Economie Chris Cardona gaven inmiddels hun C4 omdat ze genoemd worden in het onderzoek. Alle drie ontkennen ze echter bij de zaak betrokken te zijn.

Premier Joseph Muscat, ook wel bekend als ‘de zakkenroller van Europa’, komt in nauwe schoentjes maar wil voorlopig niet opstappen. De bevolking reageert woedend.

Muscat noemde haar dood destijds een “een barbaarse aanval op de persvrijheid”. “Ik zal niet rusten tot gerechtigheid is geschied in deze zaak”, stelde hij op de Maltese televisie. Twee jaar later komen die woorden als een boemerang in zijn gezicht terug.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 bij haar huis in Bidnija in haar auto opgeblazen. De 53-jarige journaliste deed onder meer onderzoek naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta. Ze onderzocht ook hun betrokkenheid bij een schandaal dat door de Panama Papers blootgelegd werd.

Drie mannen werden aangeklaagd. Zij zouden de springstof vervaardigd en tot ontploffing gebracht hebben. Wie hun opdrachtgever is, is vooralsnog onduidelijk.