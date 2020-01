Maltese minister stapt op na berichten over banden tussen haar echtgenoot en het brein achter moord op journaliste HLA

20 januari 2020

15u28

Bron: Belga 0 De Maltese minister Justyne Caruana stapt na vijf dagen op omdat haar man banden zou hebben met het veronderstelde brein van de moordaanslag op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia. De minister benadrukte in haar ontslagbrief dat zij "niets te maken heeft met de moord."

De Maltese krant The Times of Malta berichtte zondag dat Silvio Valletta, de man van de minister, samen met zakenman Yorgen Fenech naar een voetbalwedstrijd in Engeland was geweest. Fenech werd in november opgepakt toen hij in een luxejacht zou hebben willen vluchten nadat hij werd aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op Galizia. De journaliste stierf in 2017 nadat haar auto ontplofte door een autobom. Ze had onder meer onderzoek gedaan naar corruptie binnen de overheid en de zakenwereld.

Caruana's man Silvio Valletta was, als plaatsvervangend politiecommissaris op het moment van de moord, zelf ook betrokken bij de zaak.

Caruana werd woensdag ingezworen als minister van het eiland Gozo, dat onderdeel uitmaakt van Malta. Ze bekleedde dezelfde functie in de vorige regering, die viel nadat premier Joseph Muscat opstapte. Die had op 1 december zijn ontslag genomen vanwege beschuldigingen dat hij het moordonderzoek had belemmerd. Robert Abela volgde hem op als premier.