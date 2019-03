Maltese marine verovert hulpschip dat door migranten gekaapt werd Redactie

28 maart 2019

08u59

Bron: AD.nl 6 De Maltese marine heeft vanochtend vroeg het vrachtschip veroverd dat gisteren werd gekaapt door migranten. Het schip is nu onderweg naar een haven op Malta, melden Maltese media.

Volgens een marinewoordvoerder veroverde een speciale eenheid de ​​tanker vanmorgen vroeg en is de controle over de El Hiblu 1 weer in handen van de kapitein. Het schip wordt nu geëscorteerd naar Malta. “De tanker wordt omstreeks 8.30 uur verwacht op Malta, waar de migranten zullen worden overgedragen aan de politie voor verder onderzoek”, aldus de zegsman.

Volgens nieuwssite Malta Today werd de speciale operatie uitgevoerd met een marinehelikopter, twee snelle interventieboten en een patrouilleschip en wordt het schip begeleid naar Boilers Wharf in de Maltese hoofdstad La Valetta.



Aan boord bevonden zich 108 vluchtelingen die door de bemanning van de Elhiblu 1 uit zee werden geplukt. Ze kwamen gisteren in opstand toen duidelijk werd dat ze zouden worden teruggebracht naar Libië en namen ze de leiding over de tanker, zo meldden Italiaanse media. Het schip vaart onder Palauaanse vlag, een eilandengroep in Oceanië.

Autoriteiten in Malta en Italië zeiden dat de migranten de bemanning had gedwongen het aan Libië gebonden vaartuig op koers naar het noorden in de richting van Europa te brengen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken sprak van “de eerste piraterij op volle zee met migranten”.

