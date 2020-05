Maltese ambassadeur in Finland vergelijkt Merkel met Hitler en stapt op TT

10 mei 2020

22u28

Bron: Belga 0 De Maltese ambassadeur in Finland is opgestapt nadat hij de Duitse bondskanselier Angela Merkel met Adolf Hitler had vergeleken. Dat heeft de Maltese minister van Buitenlandse Zaken Evarist Bartolo bevestigd aan de Times of Malta.

In een Facebook-bericht had Michael Zammit Tabona geschreven dat "we 75 jaar geleden Hitler gestopt hebben. Wie zal Angela Merkel stoppen? Ze heeft Hitlers droom om Europa te controleren vervuld."

Duitsland krijgt verontschuldigingen voor de "ongevoelige" uitspraken van de ambassadeur, aldus nog Buitenlandminister Bartolo.

Onderzoeksjournalist Matthew Caruana Galizia, zoon van de in oktober 2017 vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia, wijst er op Twitter op dat de ambassadeur werd aangeduid nadat hij regeringspartij Labour financieel had gesteund.