Malta wil dringende Europese actie om humanitaire catastrofe in Libië te vermijden JG

14 april 2020

13u29

Bron: Belga 0 De Europese Unie moet dringend ingrijpen in Libië om een humanitaire ramp te vermijden. Dat vraagt de Maltese minister van Buitenlandse Zaken Evarist Bartolo in een brief aan Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, en in een video op Facebook.

Minister Bartolo wijst erop dat meer dan 650.000 mensen op de Libische kusten in een wanhopige situatie wachten om de oversteek te maken naar Europa, nu de situatie in het land nog slechter wordt - bovenop de burgeroorlog heeft het land ook met het coronavirus af te rekenen.

"Deze vreselijke context creëert alle ingrediënten voor een grote humanitaire ramp", aldus Bartolo. "De afgelopen jaren heeft Malta duizenden mensen gered, meer dan de wettelijke verplichtingen ons opleggen. Maar als Malta opnieuw deze crisis met tsunami-achtige proporties moet oplossen, dan gaan mensen, kinderen, zwangere vrouwen en slachtoffers van verkrachtingen sterven."

Er moet dus, wat Valetta betreft, vandaag en niet morgen een Europese humanitaire missie naar Libië gestuurd worden, om voedsel, medicijnen en middelen voor de gezondheidszorg te leveren aan de Libiërs en de migranten. Bartolo stelt voor dat Europa minstens 100 miljoen euro vrijmaakt. Zo'n bedrag kan de moeilijkheden die de vluchtelingen ondervinden inperken, en hen aansporen in Libië te blijven in plaats van hun leven te riskeren op de Middellandse Zee.

In zo'n operatie is Malta bereid een rol te spelen voor logistieke hulp. In volle coronacrisis hebben Malta en Italië beslist hun havens te sluiten voor migranten. Ngo's die zich inzetten voor de migranten hebben deze beslissing van Italië en Malta gehekeld.