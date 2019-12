Malta urenlang zonder stroom KVE

23 december 2019

15u39

Bron: ANP 1 Het openbare leven in Malta is voor de tweede keer in minder dan een maand platgelegd door een landelijke stroomstoring. Huizen en bedrijven zaten zonder elektriciteit en op de weg ontstond chaos omdat verkeerslichten niet meer werkten.

Energiebedrijf Enemalta bevestigde dat het hele eiland zonder stroom zat. Een probleem met een kabel die energie aanvoert vanuit Sicilië lijkt de oorzaak te zijn. De problemen begonnen in de ochtend en de stroomvoorziening was na enkele uren deels hersteld. De luchthaven van Malta gebruikte generatoren en had geen last van de storing.

De kleine EU-lidstaat werd eind november ook al getroffen door een grote stroomstoring. Ook toen lag het probleem bij een onderzeese kabel tussen Sicilië en Malta. Enemalta koopt elektriciteit in Italië omdat die daar relatief goedkoop is. Bij een storing moet meer energie worden opgewekt op Malta zelf, maar het duurt enkele uren voordat die voorziening is opgestart.