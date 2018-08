Malta stuurt migranten die in stallen leefden terug naar Italië

19 augustus 2018

Een groep van 120 migranten die in onmenselijke omstandigheden verbleef in een stal in Malta, zal teruggestuurd worden naar Italië. Dat heeft de Maltese premier Joseph Muscat zondag gezegd. De migranten leefden in een boerderij in het Maltese plaatsje Qormi. Ze betaalden zo'n honderd euro per maand om in de stal te wonen.