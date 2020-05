Malta stuurde asielzoekers onder schot door naar Italië: “Jullie krijgen dertig minuten” Marlies van Leeuwen

20 mei 2020

13u00

Bron: AD.nl 0 Gewapende strijdkrachten op Malta zouden een boot met 101 migranten onder schot hebben weggestuurd. Omdat de Zuid-Europese dwergstaat hen niet wilde opnemen, gaven de strijdkrachten de asielzoekers brandstof, een nieuwe motor en gps-coördinaten om het Italiaanse eiland Sicilië te bereiken.

Exclusieve beelden in handen van Alarm Phone, een hulplijn voor migranten die in de problemen zijn geraakt, kunnen volgens de Britse krant The Guardian een rel veroorzaken tussen Malta en Italië. Migranten die nu worden gered op de Middellandse Zee, moeten eigenlijk worden teruggebracht naar Libië, waar het oorlogsgeweld de afgelopen tijd weer is opgelaaid. In de video, gemaakt in april, is te zien hoe een rubberen boot met daarop 101 migranten in Maltese wateren terechtkomt. Veel asielzoekers proberen een patrouilleboot te bereiken, in de hoop dat ze worden gered. Maar dat gebeurt niet.



“Ze kwamen naar ons en zeiden: ‘Malta heeft een virus dat corona heet, misschien heb je ervan gehoord. We kunnen jullie niet toelaten, want iedereen hier is ziek. En Malta is klein, we kunnen jullie niet opnemen”, vertelt een van de opvarenden aan The Guardian. “Ze wilden ons terugsturen naar Libië, maar dat weigerden we. Toen gaven ze ons reddingsvesten, een nieuwe motor en brandstof, en lieten ons zien hoe we Italië konden bereiken. Toen richtten ze hun wapens op ons en zeiden: ‘Jullie hebben dertig minuten’.”



Op 12 april, eerste paasdag, kwamen de asielzoekers aan in Pozzallo, in het zuiden van Sicilië. Daar werd het bootje vol verbazing opgevangen: hoe kon een gammel, overvol, onzeewaardig rubberen bootje helemaal vanuit Zliten in Libië - zo’n 500 kilometer verderop - gevaren zijn? De migranten hielden wijselijk hun mond, de burgemeester van Pozzallo, Roberto Ammatuna, dacht aan een nieuwe tactiek van mensensmokkelaars. “Ze hebben waarschijnlijk wanhopige mensen van een groter schip overgeplaatst naar het kleinere bootje.” Geen idee had hij dat de reis mede mogelijk gemaakt werd door de Armed Forces of Malta (AFM).

Coronapandemie

Begin april verklaarden zowel Italië als Malta hun havens als ‘onveilig’ vanwege de coronapandemie, en sloten hun grenzen voor asielzoekers. Als gevolg daarvan bleven verschillende boten met asielzoekers ronddobberen op de Middellandse zee, met volgens Alarm Phone soms desastreuze gevolgen. Er zou een onbekend aantal migranten op zee zijn gestorven aan honger, uitdroging of verdrinking.

Alarm Phone zegt nu pas de reis van de migranten die in Pozzallo aankwamen, gereconstrueerd te hebben. De asielzoekers moesten eerst twee weken in quarantaine en daarna kostte het tijd om voldoende getuigen te horen. “We zien steeds meer gevallen van hoe de Maltese autoriteiten falen om migranten te assisteren en mensen in veiligheid te brengen.”

De Italiaanse kustwacht zegt niet door Malta te zijn gewaarschuwd voor de komst van de boot.