Malta schorst licentie van bedrijf dat staatsburgerschap aanbiedt KVE

23 september 2019

20u20

Bron: Belga 1 De Maltese autoriteiten hebben de licentie opgeschort van een kantoor dat welstellende buitenlanders helpt met het verkrijgen van het Maltese staatsburgerschap. Dat heeft het Individual Investor Programme (IIP) meegedeeld. Medewerkers van de betrokken onderneming hadden in gesprekken met undercoverjournalisten opgeschept over hun nauwe banden met de regering.

Het IIP maakt het voor buitenlanders mogelijk om via geregistreerde agentschappen het Maltese staatsburgerschap te bekomen. Er worden daarbij een aantal achtergrondcontroles verricht, en de aanvragers moeten bepaalde criteria op vlak van eigendom en investeringen inlossen en een stevige premie van 650.000 euro ophoesten.

Het IIP maakte bekend dat twee licenties van advocatenkantoor Chetcuti Cauchi Advocates voor onbepaalde tijd geschorst worden nadat een medewerker tegenover Franse undercoverjournalisten had gepocht over zijn politieke contacten. Zelf was hij bijvoorbeeld naar school geweest met premier Joseph Muscat en zijn vrouw was een "jeugdvriend" van de onderminister die bevoegd is voor het IIP. "Wij zijn één van de weinige agentschappen met een succesratio van 100 procent", zo liet een andere medewerker optekenen.

De reporters van het Franse Enquete Exclusive hadden zich voorgedaan als vertegenwoordigers van een rijke Afrikaanse investeerder met een crimineel verleden die geïnteresseerd was in een Maltees paspoort. Volgens de producers van het programma ontkenden de politici dat ze zich inlaten met de aanvraagprocedure. Het advocatenkantoor ontkende dat het aan ongeoorloofde beïnvloeding deed.

Het Maltese programma is heel omstreden omdat het staatsburgerschap van een lidstaat meteen ook een aantal rechten in de Europese Unie met zich meebrengt, zoals het recht op vrij verkeer. In januari had de Europese Commissie nog scherpe kritiek geuit op Malta, Cyprus en Bulgarije, die eveneens dergelijke programma's voor zogenaamde ‘gouden paspoorten’ aanbieden.