Malta redt 69 migranten uit houten boot op zee kg

30 december 2018

19u17

Bron: Belga 0 Op de Middellandse Zee heeft het Maltese leger 69 migranten gered en naar Malta gebracht. De migranten probeerden op een houten boot de zee over te steken.

De boot kwam in moeilijkheden, liet het leger weten. Over de nationaliteit van de migranten of over hun gezondheidstoestand is nog niets bekend.