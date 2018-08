Malta oogst steeds meer kritiek om afhandeling van zaak rond vermoorde journaliste Romana Abels

02 augustus 2018

14u46

Het was misschien niet haar kwalijkste vergrijp, maar een opmerking van de Maltese premiersvrouw Michelle Muscat deze week in een interview is de laatste aanleiding tot collectieve woede op Malta, het EU-landje dat al flinke tijd zwaar onder vuur ligt.

Muscat zei nogal ongevoelig dat ze de dood van onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia ‘misschien wel meer betreurde dan de familie’. De 53-jarige Caruana Galizia was een onderzoeksjournaliste, die tot haar dood juist werkte aan een reeks publicaties over Michelle Muscat. Ze had al geschreven hoe Muscat verwikkeld zou zijn in een corruptieschandaal, waar ook de minister van Toerisme en de stafchef van haar man een rol in speelden. Ze was ongetwijfeld door blijven gaan met publiceren, ware het niet dat een autobom haar afgelopen najaar uit de weg ruimde. De daders van de aanslag zijn inmiddels gearresteerd, maar wie opdracht tot de moord gaf, is nog altijd niet opgehelderd.

