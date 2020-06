Malta laat 425 op zee dolende migranten toch toe

06 juni 2020

23u56

Bron: Belga 10 Malta, dat de havens had gesloten wegens de coronacrisis, laat de 425 migranten die op vier toeristenschepen net buiten de territoriale wateren ronddoolden toch toe. In de Times of Malta zegt de regering dat besluit te hebben genomen omdat aan boord van de vaartuigen “onrust” was ontstaan en de situatie verslechterde. Ze verwijt de Europese Unie tegelijkertijd niets te doen om de bootvluchtelingen te verdelen over de aangesloten landen.

“De regering is niet bereid de levens in gevaar te brengen van bemanning en personen die met deze migranten werken door gebrek aan actie en solidariteit van de lidstaten van de EU”, aldus de verklaring.

De regering gaat onverminderd door met de onderhandelingen over herplaatsing van de opvarenden die daarvoor in aanmerking komen elders in Europa. Intussen komt er een versnelde asielprocedure voor mensen uit landen die als veilig te boek staan. Als hun aanvraag wordt afgewezen, worden ze “binnen enkele dagen” teruggestuurd naar het land van herkomst.

Kritiek van mensenrechtencommissaris

Dunja Mijatović, de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, riep de Maltese autoriteiten donderdag op de migranten niet in gevaar te brengen. Zij stelt dat kuststaten op hulp moeten kunnen rekenen van andere landen.

Een onbekend aantal opvarenden komt uit Libië. Migranten terugsturen naar dat land is wat Mijatović betreft geen optie. Elke samenwerking met de Libiërs moet worden opgeschort als die leidt tot mensenrechtenschendingen, vindt de commissaris.

