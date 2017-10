Malta in shock na moord op kritische journaliste TT

Bron: Belga, Reuters, Politico 0 REUTERS In heel Europa wordt geschokt gereageerd op de bomaanslag op de kritische Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. Zij werd gisteren door onbekenden om het leven gebracht met een autobom. Dat zoiets nog kan in de Europese Unie van 2017 kan er bij politici, journalisten en burgers niet in.

Caruana Galizia kwam om het leven, luttele momenten na haar allerlaatste kritische blogpost over de kabinetschef van de premier van Malta, Joseph Muscat. Haar auto ontplofte niet ver van haar woonplaats Bidnija in het noorden van het eiland.



De 53-jarige journaliste liet zich in haar lange carrière niet muilkorven. Caruana Galizia spitte heel wat dossiers over corruptie tot op het bot uit, en ging daarbij niets of niemand uit de weg. Dat maakte haar op het eiland niet alleen bijzonder populair bij de bevolking, maar ook controversieel, en leverde haar de bijnaam "een Wikileaks op zichzelf" op.



De journaliste dook ook in de Panama Papers, waar ze stootte op schimmige deals tussen de echtgenote van premier Muscat en de dochter van de president van Azerbeidzjan. Het bedrijf waarlangs grote sommen geld circuleerden kwam ook voor in die Panama Papers. Muscat sprak van "de grootste schande binnen de politieke Maltese geschiedenis", maar hield wel zijn kabinetschef in dienst die eveneens geheime rekeningen in Panama zou bezitten.

"Niet te rechtvaardigen"

"Iedereen weet dat mevrouw Caruana Galizia een scherpe criticus was van mij, zowel politiek als persoonlijk, maar niemand kan deze barbaarse daad op welke manier dan ook rechtvaardigen", verklaarde Muscat na het nieuws over de aanslag. Hij liet weten alle mogelijke middelen in te zullen zetten om opheldering te verkrijgen. Malta krijgt in het onderzoek alvast hulp van de Amerikaanse FBI en Nederlandse forensische experts.



Maar Caruana Galizia nam niet enkel de socialistische regeringsleider in het vizier, recent schreef ze ook over de voorzitter van de oppositiepartij, de Nationalistische Partij, waar ze dicht bij aanleunde. Dat zei alvast Geert Sciot, honorair consul voor ons land in Malta, aan Radio 1. "Ze noemde hem 'de leugenaar' en kwam elke dag met andere verhalen over hem, onder andere dat hij jarenlang zaken deed met pooiers in Londen." Volgens Sciot ging Caruana Galizia bij haar onderzoek zelf over lijken.

Zwaar geschokt

De Europese Commissie verklaarde "zwaar geschokt" te zijn over de aanslag en liet weten dat "gerechtigheid moet geschieden". "We zijn geschokt dat de bekende, gerespecteerde journaliste Daphne Caruana Galizia gisteren is omgekomen bij wat lijkt op een gerichte aanslag", aldus Europese Commissiewoordvoerder Margaritis Schinas, die de blogster een "pionier van de onderzoeksjournalistiek in Malta".



"Het recht van een journalist om onderzoek te voeren, moeilijke vragen te stellen en verslag uit te brengen is een van onze kernwaarden en moet te allen tijde worden gewaarborgd", aldus de woordvoerder nog.



Ook de voorzitter van de European Federation of Journalists (EFJ) veroordeelde de moord. "We zijn diep geschokt door een nieuwe moord op een journalist in Europa", zei Mogens Blicher Bjerregård. "Dit overlijden en de omstandigheden ervan moeten snel en grondig worden onderzocht. Dit herinnert ons eraan dat de veiligheid van journalisten een prioriteit moet blijven voor de Europese Unie."



Volgens de zoon van Caruana Galizia, die lid is van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), zitten de Maltese autoriteiten mee achter de moord. Hij beschuldigt premier Joseph Muscat en zijn entourage ervan "de overheid, de politie en de rechtbanken vol oplichters te hebben gestoken".



Caruana Galizia zelf verklaarde eerder dit jaar tegenover Politico nog dat ze vreesde voor haar eigen leven mocht de Socialistische Partij de verkiezingen winnen, wat effectief gebeurde.

