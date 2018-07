Mallorca start campagne om te voorkomen dat nog meer dronken toeristen van balkon donderen kg

Bron: Belga 0 Na de dodelijke valpartijen van balkons op Mallorca zijn de autoriteiten het eens geworden om campagnes te voeren in de herkomstlanden van toeristen en daarnaast alcoholreclame strenger te controleren. In de badplaats in de gemeente Calvià kwamen dit jaar al drie toeristen om het leven door een val van een balkon. Het gemeentebestuur van het vakantieoord kwam vandaag voor een crisisvergadering.

Op de vergadering met burgemeester Alfonso Rodríguez in het gemeentehuis van Calvià waren vrijdag ook hoteluitbaters en vertegenwoordigers van het Britse consulaat, de regionale regering en de politie uitgenodigd. De deelnemers waren het al snel eens dat vooral 'binge drinking' of comadrinken voor het probleem verantwoordelijk is, schreef de Mallorca Zeitung. Het Britse consulaat wil daarom onder andere de campagnes tegen alcoholmisbruik uitbreiden, klinkt het.

'Balconing'

Maandag nog viel een achttienjarige Fransman van een balkon op de derde verdieping naar beneden in het vakantieoord Magaluf. Hij bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Woensdag liep een negentienjarige Brit er zware verwondingen op na een val van een balkon. In april stierf een negentienjarige Britse, in juni een twintigjarige Ier.

Enkele valpartijen gebeurden ook tijdens het zogeheten 'balconing': jonge -meestal dronken - toeristen springen daarbij van balkon naar balkon en proberen ook om vanaf het balkon in het hotelzwembad te springen.

