Mallorca sluit drukbezochte bar, restaurants en discotheken wegens niet naleven coronamaatregelen JTO

15 juli 2020

15u15

Bron: Belga 24 De door Duitse toeristen veelbezochte bar Ballermann is door de lokale overheid op het Spaanse eiland Mallorca gesloten. Dit vanwege de vele illegale feestjes die er georganiseerd worden ondanks de coronabeperkingen die er gelden.

De bar ligt langs de zogeheten ‘Bier- und Schinckenstrasse’ (bier- en hespenstraat) die massaal Duitse toeristen aantrekt. De sluiting gaat vandaag in en duurt twee maanden. Dat heeft de regionale minister van Toerisme Iago Negueruela in Palma meegedeeld.

Om dezelfde reden heeft de regionale regering de sluiting bevolen van alle restaurants aan de straat Punta Ballena in het populaire Magaluf - geliefd oord voor Britse toeristen - ten westen van de hoofdstad van het eiland.



De socialistische minister verwees naar foto's en video-opnamen, die toonden hoe honderden - vermoedelijk toeristen uit Duitsland en Groot-Brittannië - in het weekend op Playa de Palma stonden te drinken, te dansen en te feesten in Magaluf, zonder mondmasker en zonder rekening te houden met social distancing.