Mallorca komt met nieuwe regels tegen zuiptoerisme ADN

28 februari 2019

15u39

Bron: Belga 0 Mallorca wil vanaf deze zomer met een strengere regelgeving het beruchte zuiptoerisme aan de stranden van Palma aan banden leggen. Bars en cafés rond de zogenaamde ‘drinkpromenades’ moeten voortaan fysiek afgescheiden zijn van de openbare weg.

De lokale bewoners klagen al jarenlang over geluidsoverlast en excessieve drinkgelagen in de openbare ruimte. En dus is het tijd voor actie. Wijn, pintjes, sterke drank en dies meer mogen deze zomer niet meer -zoals vandaag gebruikelijk is- buiten op de stoep of voor een bar of café gedronken worden. Dat kan enkel nog binnen de ruimte van de horecazaken. De politie moet de naleving van de regels controleren, op overtredingen staan zware boetes tot 3.000 euro.

“Zonas de Especial Interés Turístico”

Om de strenge normen te implementeren worden de straten rond het strand van S'Arenal, waar vooral de Duitsers en Nederlanders zich thuis voelen, en aan de overkant van de baai Magaluf, het feeststrand van de Britten, verklaard tot "Zonas de Especial Interés Turístico” (Gebieden van bijzonder toeristisch belang).



Ook andere delen van de Mallorcaanse hoofdstad worden bij de maatregelen betrokken, berichtten de media op het Baleareneiland onder aanhaling van het stadsbestuur.

Happy hour

Bovendien worden in heel Playa de Palma niet alleen reclame voor alcohol, maar ook speciale acties zoals 'Happy Hour', verboden als het gaat om sterke drank die aan dumpingprijzen wordt aangeboden, zo citeert de Mallorca Zeitung schepen Angélica Pastor.

De regelgeving is van april tot september van kracht tijdens het hoofdseizoen op Mallorca.