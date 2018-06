Malinese leger "neutraliseert" tien terroristen Redactie

13 juni 2018

06u53

Bron: afp 0 In het centrum van Mali heeft het leger tien terroristen "geneutraliseerd" en daarbij hun "wapens, explosieven en ander oorlogsmateriaal" in beslag genomen. Dat meldde de minister van Defensie, Tiéna Coulibaly, gisteren.

Volgens Coulibaly kwam het tot een confrontatie tussen het leger en terroristen in de plaats Karakinde, in de centrale regio Mopti. De minister van Defensie bedankt de betrokken soldaten, maar maakt geen verdere details bekend.

Mensenrechtenorganisaties klaagden de voorbije maanden al meermaals aan dat het leger in Mali burgers buitengerechtelijk executeert en daarna spreekt van "geneutraliseerde terroristen". Zo werden er op 19 mei twaalf burgers op een markt in Boulékessi, in het noorden van het land gedood, als vergelding voor de dood van één soldaat. Het leger sprak toen aanvankelijk zelf van "twaalf geneutraliseerde terroristen", maar kwam daar onder druk van ngo's op terug en beval later een onderzoek.