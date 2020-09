Malinese junta stemt in met transitieperiode van 18 maanden jv

12 september 2020

21u30

Bron: ANP/AFP 0 De militaire junta van Mali heeft ingestemd met een transitieperiode van achttien maanden. Kolonel Assimi Goïta, die vorige maand de coup tegen de oude president Ibrahim Boubacar Keïta leidde, pleitte eerder voor een interim-regering onder legertoezicht gedurende de komende drie jaar.

Op de slotdag van onderhandelingen ging een groep deskundigen, die de juntaleiding bijeen had geroepen, akkoord met een inkorting van de termijn voordat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. In het opgestelde handvest staat ook dat zowel een militair als een burger voorlopig president kan worden. "We beloven alles in het werk te stellen om al deze besluiten ten uitvoer te brengen, uitsluitend in het belang van de Malinese bevolking", aldus Goïta.

