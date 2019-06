Mali stelt dodentol van aanval bij: 35 slachtoffers, waarvan 24 kinderen kv

12 juni 2019

00u17

Bron: Belga 0 In Mali hebben de autoriteiten de dodentol van een aanval op een dorp in het centrum van het land naar beneden bijgesteld. In plaats van 95 doden, kwamen er ongeveer 35 mensen om het leven, zei premier Boubou Cisse dinsdag na een bezoek aan Sobame Da, in de regio Mopti. Onder de doden bevinden zich ook 24 kinderen.

Het dorp werd maandag in de vroege uurtjes aangevallen door onbekende, gewapende personen. De premier had het over "vreselijke" taferelen, en het lijkt erop dat de kinderen in de rug werden geschoten. De aanvallers doodden ook dieren en staken woningen in brand, aldus de regering. Er wordt een onderzoek geopend.

Hoewel aanvankelijk werd gesproken over een mogelijke terreuraanval, zijn er nu aanwijzingen dat etnische spanningen aan de basis liggen van het bloedbad.

