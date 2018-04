Maleisische universiteit organiseert wedstrijd om holebi-jongeren te bekeren "op liefdevolle manier" kg

05 april 2018

18u07

Bron: Belga 0 Een Maleisische universiteit heeft een wedstrijd gehouden waarin de deelnemers manieren bedachten om holebi's en transgenders onder de studenten te "bekeren". Het initiatief kan rekenen op heel wat protest. De bekende activiste voor de rechten van transgenders, Nisha Ayub, heeft onder meer het ministerie van Onderwijs gevraagd de zaak te bekijken.

De video- en posterwedstrijd werd georganiseerd door de islamitische studentenvereniging van de Universiti Sains Malaysia (USM). De bedoeling was om de studenten in kwestie "te leren dat ze volgens de islam het juiste pad moeten volgen", verklaarde voorzitter Mohamad Nor Hazizi Nordi donderdag.

Ondertussen werd ook een winnaar uitgeroepen. Hij gebruikte de slogan "Haat de daad, niet de doener. Aan de LGBT-gemeenschap, keer terug naar Allahs pad". De voorzitter ziet geen graten in de wedstrijd, omdat die volgens hem de LGBT-gemeenschap niet wil aanvallen, maar wel wil onderwijzen "op een liefdevolle manier".

Onderzoek

Activiste en transgendervrouw Nisha Ayub is echter een andere mening toegedaan, en onderneemt stappen. "Of het nu gaat om de zachte of de harde aanpak, een correctionele aanpak is een correctionele aanpak. Het druist in tegen de mensenrechten." Ze spoorde het ministerie van Onderwijs en andere relevante betrokkenen aan de zaak te onderzoeken.

Een gelijkaardig initiatief van Nisha vorig jaar was succesvol. Het ministerie van Gezondheid organiseerde een wedstrijd voor tieners om video's te maken over "genderverwarring" en homoseksualiteit. Na een onderhoud met Nisha besloot het ministerie om de termen "genderverwarring" en "LGBT" uit het wedstrijdmateriaal te halen.