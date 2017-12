Maleisische politie herbekijkt dood van Vlaams-Nederlands model (19) Stephanie Romans

Model Ivana Esther Robert Smit uit Maaseik De Maleisische politie gaat de dood van het Nederlands model Ivana Esther Robert Smit herbekijken. De 19-jarige vrouw stierf donderdag na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur. De politie beschouwde haar dood als een ongeval. De ouders van het slachtoffer, die in Peer wonen, geloven die uitleg niet.

De familie wil volgens de Nederlandse krant AD ook vanuit Nederland een forensisch-patholoog sturen om haar dood te laten onderzoeken.

Ivana Smit bracht haar laatste uren door in de flat van de rijke, Amerikaanse zakenman Alexander Amado Johnson en zijn Kazachstaanse vrouw. Het koppel zou zijn gaan slapen en Ivana zou van het balkon zijn gevallen. "Ivana hield van een feestje", zeggen haar familieleden, "maar drugs en seksfeesten zijn niet haar wereld." Haar vader is er bijna zeker van dat ze met geweld van het balkon is geduwd. "Ik heb haar lichaam gezien: ze had blauwe plekken in haar hals." Bovendien was de jonge vrouw naakt toen ze werd gevonden.

Het koppel dat het jonge model voor het laatst levend zag werd opgepakt. Net als Ivana hadden ze volgens de lokale politie alcohol, xtc en amfetamine in het bloed.

De familie van Ivana Smit had via de Nederlandse ambassade en Interpol gevraagd om bijkomend onderzoek. Nederlandse diplomaten zouden daarop een ontmoeting hebben gehad met de federale politie omdat ze niet geloven in een ongeluk of zelfmoord. Het AD meldt dat Interpol via de Nederlandse ambassade is geseind. Dat heeft er volgens de familie toe geleid dat de dood van Ivana voor de tweede keer wordt onderzocht. ,,Interpol ziet achter de schermen erop toe dat het onderzoek naar internationale maatstaven wordt gedaan,'' zegt Ivana’s oom Fred Agenjo op AD.nl.

Maleisische media melden dat de politie de zaak mogelijk zal herkwalificeren tot doodslag of onopzettelijke doding.