Maleisische ex-premier aangeklaagd in corruptiezaak Redactie

04 juli 2018

06u40

Bron: DPA/AFP/BELGA 0 In Maleisië is de oud-premier Najib Razak formeel aangeklaagd in een grootschalige corruptiezaak. Najib, die van 2009 tot 2018 regeringsleider was, wordt beschuldigd van de verduistering van ongeveer 4,5 miljard dollar van het investeringsfonds van de overheid 1MDB, waarvan bijna 700 miljoen dollar naar zijn persoonlijke bankrekening zou zijn gegaan.

Najib moest voor de rechtbank in Kuala Lumpur verschijnen. Die legde hem drie keer misbruik van vertrouwen en één aanklacht van machtsmisbruik ten laste. Voor elk van de aanklachten geldt een maximumstraf van 20 jaar cel. Zijn advocaat veroordeelt de beslissing van de rechtbank als "politieke wraak".

De 64-jarige Najib verloor op 9 mei verrassend de verkiezingen van zijn vroegere mentor en voormalig premier (1981-2003) Mahathir Mohamad (92). Tijdens de campagne viel Mahathir Najib voortdurend aan in verband met het corruptieschandaal rond 1MDB. Na zijn overwinning richtte de nieuwe premier een taskforce op om de beschuldigingen te onderzoeken. Die nam voor bijna 300 miljoen dollar aan cash, juwelen, horloges, handtassen en andere luxegoederen in beslag in de privéwoningen van Najib.

Ook Najibs echtgenote Rosmah Mansor (66) werd vorige maand ondervraagd over haar betrokkenheid bij het schandaal. De ondervraging zou over 42 miljoen ringgit (10,6 miljoen dollar) gaan die van SRC International, een vroegere dochter van 1MDB, op de bankrekening van Najib werd overgeschreven. Gisteren werd Najibs stiefzoon Riza Aziz ondervraagd, medeoprichter van de filmmaatschappij die in 2013 'The Wolf of Wall Street' van Martin Scorsese produceerde.



Onder meer in de Verenigde Staten, Zwitserland, Indonesië, Singapore en Hongkong startten onderzoeken naar 1MDB.