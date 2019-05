Maleisië stuurt 3000 ton illegaal plastic terug ses

28 mei 2019

12u09

Bron: SkyNews 16 Maleisië gaat zestig containers vol niet-recyclebaar plastic afval terugsturen naar de landen waar ze vandaan komen. Het gaat om onder andere het Verenigd Koninkrijk, Amerika, Australië en Canada.

Onder de enorme massa plastic: kabels uit het Verenigd Koninkrijk, cd’s uit Bangladesh en huisvuil uit Amerika, Japan en Australië. De in totaal zestig containers met afval zijn illegaal het land binnen gesmokkeld, zegt Minister van Milieu Yeo Bee Yin.

De eerste tien containers zullen in de komende twee weken worden teruggestuurd. Dat moet een signaal zijn om duidelijk te maken dat het land geen stortplaats is voor rijke landen, aldus de minister. Voor gegoede landen is het immers voordeliger om hun afval te exporteren dan het zelf te verwerken omdat arbeid goedkoper is in het buitenland.

Maar de realiteit is dat, eenmaal de schepen de Europese kusten hebben verlaten, niemand nog echt controleert of het wel om gerecycleerd afval gaat en of het uiteindelijk wel verwerkt wordt en niet gewoon op de vuilnisbelt belandt.

Het Verenigd Koninkrijk kent een lange traditie van plastic exporteren naar China, waar het gebruikt werd voor het maken van bijvoorbeeld speelgoed en computers. Maar in 2018 kondigde het land een ban aan op de import van plastic, waardoor andere landen nu zwaarder worden belast.