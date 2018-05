Maleisië krijgt oudste premier ter wereld lva

09 mei 2018

23u56

Bron: Belga, BBC 0 Het waren historische verkiezingen in Maleisië en wel om twee redenen. Niet enkel werd een 92-jarige tot premier verkozen en wordt deze daarmee 's werelds oudste premier, daarnaast maakt de 92-jarige Mahathir Mohamad nu een einde aan de regeerperiode van de partij Barisan National, die al meer dan 60 jaar aan de macht is.

Mahathir was eigenlijk al op pensioen maar werd weer actief om de strijd aan te binden tegen zijn voormalige protegé, Najib. "We zinnen niet op wraak, we willen gewoon de rechtstaat in ere herstellen", aldus Mahathir. Hij zegt dat hij ervoor zal zorgen dat iedereen die de wetgeving niet naleeft, daar de gevolgen van draagt.

Mahathir en Razak waren vroeger politieke bondgenoten, maar twee jaar geleden kwam het tot een breuk tussen de twee. Die was het gevolg van de vermoedelijke betrokkenheid van Najib bij een witwasoperatie met overheidsgeld. Najib heeft de beschuldigingen steeds ontkend, en de procureur-generaal heeft de premier vrijgesproken van alle beschuldigingen.

Sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1957 kende Barisan National, de partij waartoe Razak behoort, een grote populariteit, maar die was de voorbije jaren duidelijk tanende. Bij de vorige verkiezingen in 2013 had de oppositie ook al duidelijk aan terrein gewonnen, maar toen slaagde ze er toch niet in genoeg zetels te halen. De doodsteek was de gevangenisstraf van 5 jaar die de toenmalige oppositieleider Anwar Ibrahim kreeg opgelegd voor sodomie, volgens hem niet meer dan laster.

Mahathir, die de oppositiecoalitie Pakatan Harapan leidt, haalde de nodige 112 zetels gehaald om een parlementaire meerderheid te hebben. De coalitie van premier Najib Razak strandde op 76 zetels.