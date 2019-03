Maleisië deporteert 6 Egyptenaren ondanks vrees voor foltering in hun thuisland kv

10 maart 2019

06u37

Bron: Reuters 0 Maleisië heeft zes Egyptenaren en een Tunesiër uitgezet die ervan verdacht worden banden te hebben met Islamitische terreurgroepen in het buitenland. Mensenrechtenorganisaties verzetten zich echter tegen de uitwijzing uit vrees voor een onmenselijke behandeling in hun thuisland.

De Tunesiër en één Egyptenaar maken deel uit van Ansar al-Sharia al-Tunisia, dat door de VN geregistreerd werd als terreurorganisatie. Dat deelt Mohamad Fuzi Harun, inspecteur-generaal van de Maleisische politie, vandaag mee in een verklaring. Beide mannen, allebei twintigers, werden in 2016 gearresteerd omdat ze illegaal een ander land probeerden binnen te geraken. Ze zouden valse paspoorten gebruikt hebben om via Maleisië naar een ander land te reizen om daar een aanslag te plegen.

De andere vijf Egyptenaren hebben bekend dat ze deel uitmaken van de Moslimbroederschap. Ze worden beschuldigd van het bieden van onderdak, transport en tewerkstelling aan de twee Ansar al-Sharia-leden.



“Aangezien de aanwezigheid van deze buitenlanders een veiligheidsrisico vormt, werden alle verdachten gedeporteerd naar hun geboorteland en er is aanbevolen om hen levenslang toegang tot Maleisië te weigeren”, zei Mohamad Fuzi. Hij voegde eraan toe dat bovendien ook twee Maleisiërs zijn aangehouden in het kader van de antiterreuroperatie.

Foltering

Mensenrechtenverenigingen zijn echter gekant tegen de uitwijzing en wijzen erop dat de groep foltering en vervolging riskeert. De Moslimbroederschap wordt in Egypte immers beschouwd als een terroristische organisatie.

Volgens Amnesty International Maleisië riskeren de Egyptenaren nu gedwongen verdwijning, foltering, verlengde aanhouding en oneerlijke processen. “We dringen er bij de Maleisische overheid op aan om het principe van non-refoulement te respecteren en te garanderen dat diegenen die vervolging of onherstelbaar leed in een ander land riskeren, waaronder foltering, niet gedeporteerd worden”, aldus lokaal directeur Shamini Darshni Kaliemuthu.

Vrees voor aanslagen

Maleisië heeft de voorbije jaren honderden mensen gearresteerd op verdenking van banden met terreurgroepen, nadat militanten van Islamitische Staat een reeks aanslagen uitvoerden in Jakarta, de hoofdstad van buurland Indonesië in januari 2016.

Bij een granaataanval op een bar in de buitenwijken van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur raakten in juni 2016 acht mensen gewond. Islamitische Staat eiste de aanslag op. Het was de eerste keer dat een dergelijke aanslag in Maleisië plaatsvond.