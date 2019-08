In Madagaskar is een Britse studente (19) verward uit een vliegtuig gesprongen, mogelijk na het innemen van enkele beruchte malariapillen. Stromae moest in 2015 zijn tour in Afrika annuleren omwille van gezondheidsredenen na het gebruik van het antimalariamedicament Lariam en gaf twee jaar later toe dat hij nog steeds last had van bijwerkingen . Jacqueline Visser (46) uit het Nederlandse Overdinkel weet als geen ander wat deze Lariam-tabletten met een mensenlichaam kunnen doen. “Deze rommel neemt je complete brein over.”