Malala Yousafzai voor het eerst sinds schietpartij weer in Pakistan IB

29 maart 2018

05u57

Bron: Belga 1 De Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala Yousafzai is voor het eerst sinds ze in 2012 in het hoofd werd geschoten door een talibanstrijder, opnieuw teruggekeerd naar haar geboorteland. Dat meldden lokale media vandaag.

De ondertussen 20-jarige Yousafzai landde donderdagochtend samen met haar ouders op de internationale luchthaven van Islamabad. In Pakistan zal ze een vierdaags bezoek brengen, met onder meer geplande ontmoetingen met premier Shahid Khaqan Abbasi en het hoofd van de Pakistaanse strijdkrachten generaal Qamar Javed Bajwa. Het is niet duidelijk of ook haar geboorteplaats Swat, in het noorden van het land, op het programma staat.

Blog

In Swat werd Yousafzai in oktober 2012 - toen ze nog 15 jaar was - op weg van school naar huis in het hoofd geschoten door de taliban. Ze schreef toen al bijna drie jaar een blog voor BBC Urdu over haar leven onder talibanbewind. De aanval riep heel wat internationale verontwaardiging op en Yousafzai - die naar Groot-Brittannië werd overgebracht voor medische verzorging - groeide uit tot een boegbeeld van de strijd voor het recht van vrouwen om onderwijs te krijgen.

In 2014 kreeg ze als jongste persoon ooit en de eerste Pakistaan de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar werd ze toegelaten aan de prestigieuze Britse universiteit Oxford om politicologie, filosofie en economie te studeren.