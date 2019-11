Makers van provocerende berichten over bouw hindoetempel in India opgepakt om “rust te bewaren” ES

10 november 2019

16u10

Bron: ANP, AD.nl 0 In een poging religieuze onrust in India de kop in te drukken zijn sinds zaterdag 37 mensen aangehouden na het online posten van opruiende teksten over de bouw van een hindoetempel in Ayodhya. Ook mensen die vuurwerk afstaken om de voor hindoes gunstige uitspraak van de Hoge Raad te vieren, zijn opgepakt.

Autoriteiten staan geen opruiende teksten toe op YouTube, Twitter, Facebook of WhatsApp. Er zijn inmiddels al 3.712 berichten op sociale media aangeduid als mogelijk opruiend. Verzenders hebben het verzoek gekregen om de posts te verwijderen. Als ze dat niet doen, worden ze aangehouden.

Volgens directeur-generaal Rama Sastry van de politie in de deelstaat Uttar Pradesh "wordt illegaal gedrag op internet opgemerkt en opgevolgd".

Omstreden religieuze plek

Indiase autoriteiten doen er alles aan om de rust te bewaren na het besluit van het hooggerechtshof om de bouw toe te staan van een hindoetempel op een omstreden eeuwenoude religieuze plek in de stad Ayodhya.

De religieuze plaats in de deelstaat Uttar Pradesh leidt al tientallen jaren tot religieuze conflicten. In 1992 kwamen door heel India ongeveer 2.000 mensen - waarvan het grootste deel moslims - om het leven bij hevige rellen, nadat een moskee uit 1528 op die plaats werd verwoest. De omstreden lap grond, niet groter dan een voetbalveld, wordt door hindoes gezien als de geboortegrond van Rama, een reïncarnatie van de hindoegod Vishnu.

Vuurwerk

Hindoes in Ayodhya verwelkomden het vonnis van de Hoge Raad met vuurwerk. Toch riep India’s premier Narendra Modi, wiens regerende hindoe-nationalistische partij ijverde voor de bouw van de hindoetempel, via Twitter op tot kalmte. “Deze uitspraak moet door niemand worden gezien als een zege of nederlaag. Moge vrede en harmonie overwinnen.”

Moslimvertegenwoordigers bekritiseren de uitspraak en noemen die ‘oneerlijk’. Zij willen het vonnis aanvechten. De Hoge Raad wees in dezelfde uitspraak tevens elders een alternatief stuk grond toe voor de bouw van een nieuwe moskee. Die moet het in 1992 verwoeste oorspronkelijke gebedshuis uit 1528 vervangen.