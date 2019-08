Makers ‘The Simpsons’ maken Trump belachelijk ADN

22 augustus 2019

08u13

Bron: ANP 4 De creatieve breinen achter de bekende cartoonserie ‘The Simpsons’ nemen Donald Trump op de hak in een nieuw uitgebrachte video die op YouTube is verschenen. De makers hebben een parodie gemaakt op de bekende musical ‘West Side Story’ en schreven een eigen tekst op het nummer ‘America’, met in de 'hoofdrol' Trump en de vier vrouwen uit het Amerikaanse congres die volgens de president 'maar terug moeten naar hun eigen land'. Dit meldt Deadline.

Trump wordt in het clipje toegezongen door het vrouwelijke viertal, bestaande uit Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar en Rashida Tlaib. Zelf zingt hij ook wat tekst, onder meer 'dat ze maar niet in Amerika moeten zijn'. De dames reageren met: 'je neus zit in de kont van Poetin'. Aan het einde van de video verschijnen alle Democratische kandidaten, die menen de juiste persoon te zijn om het op te nemen tegen Trump tijdens de presidentiële verkiezingen van 2020.

Hoewel het filmpje grappig bedoeld is, denkt een aantal Trump aanhangers daar heel anders over. Bij de reacties onder de video wordt uitgehaald naar Matt Groening, een van de bedenkers van The Simpsons. Hij zou goede vrienden zijn geweest met Jeffrey Epstein, die onlangs zelfmoord pleegde in zijn New Yorkse gevangeniscel nadat hij van zedendelicten met minderjarige meisjes werd beschuldigd. Volgers vragen zich in de commentsectie hardop af 'of er al onderzoek is gedaan naar de bezoekjes van Groening aan Epstein's 'Lolita eiland'. Meer algemeen noemen critici in de reacties het filmje “pure propaganda” en wordt The Simpsons net een gebrek aan humor verweten.