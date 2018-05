Maker van iconische apartheid-foto overleden SI

13 mei 2018

15u13

Bron: Belga 1 In Zuid-Afrika is de fotograaf Sam Nzima overleden. Nzima maakte in 1976 de iconische zwart-witfoto van een man die een stervende 12-jarige jongen wegdraagt. Het kind was even voordien neergeschoten door de politie tijdens de studentenopstand in Soweto. Het beeld schudde de wereld wakker over de brutaliteit van het toenmalige apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Nzima overleed zaterdagavond op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de noordelijke stad Nelspruit. President Cyril Ramaphosa eerde het werk van de fotograaf die de onderdrukking van de zwarte bevolking van Zuid-Afrika in beeld bracht. "We zullen steeds zijn iconische foto van de stervende jonge Hector Pieterson herinneren, die een symbool van verzet werd", zo stelde de president zondag in een mededeling.

De door studenten geleide opstand in de township Soweto was een scharniermoment in de strijd tegen het apartheidsregime. Tijdens de drie dagen durende manifestaties kwamen minstens 170 mensen om het leven. Ze sloegen over naar andere delen van het land en vormden de aanleiding voor een nieuwe periode van zwart verzet, dat uiteindelijk leidde tot de val van het apartheidsregime en de verkiezing van Nelson Mandela in 1994.

Nzima werd na de publicatie van de foto van Hector Pieterson anderhalf jaar lang onder huisarrest geplaatst.