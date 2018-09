Makelaar vraagt vergoeding voor dochter die gewond raakte bij aanslag Manchester Arena. Alleen blijkt ze geen dochter te hebben KVDS

19 september 2018

13u45

Een Britse verzekeringsmakelaar is voor de rechter moeten verschijnen nadat ze een uitbetaling had gevraagd voor een dochter die gewond was geraakt bij de aanslag in de Manchester Arena vorig jaar. AXA Insurance ontdekte echter dat Susan Pain (51) helemaal geen dochter had. En dat bleek nog maar het topje van de ijsberg.

Bij de terroristische aanslag op 22 mei vorig jaar - na een concert van Ariana Grande - vielen 22 doden en 120 gewonden, waaronder heel wat kinderen. Een van de slachtoffers die een dossier indienden bij de verzekeringen om een schadevergoeding te krijgen, was Susan Pain uit Kirkby bij Liverpool. Ze beweerde dat ze tandarts was en een dochter Sophie had die zwaargewond was geraakt. En dat het meisje twee zware operaties had moeten ondergaan als gevolg van de terreurdaad.

Slachtoffer

Verzekeraar AXA Insurance kon echter geen slachtoffer vinden met de naam van haar dochter. Meer nog, de maatschappij ontdekte volgens het Openbaar Ministerie dat er ook van alles mis was met eerdere claims die ze had ingediend op naam van familie en vrienden. Dat bleken er 30 te zijn en daarbij had ze tussen 2010 en 2017 maar liefst 158.000 euro opgestreken.





Het ging onder meer om een skiongeval van een zoon die ze niet had en waarvoor ze 7.735 euro kreeg, de 7-jarige zoon van een vriendin die zogezegd leukemie had en de oude moeder van een nichtje die het huis niet meer uit kon na een zware val. In juli vorig jaar kwam er dan de claim van 2.819 euro bij voor inkomstenderving doordat haar ‘dochter’ op de afdeling intensieve zorgen had gelegen na de aanslag op de Manchester Arena. (lees hieronder verder)

Volgens de openbare aanklager maakte de vrouw gebruik van haar kennis van de sector om de valse dossiers in te dienen. Hoewel ze geen kinderen heeft, gingen veel van de claims over een kroost die ze zelf uitvond. De politie ontdekte ook dat ze gerechtelijk en medische documenten vervalste rond juryplicht en moederschapsverlof.

Vertrouwensrelatie

“Pain maakte gebruik van een vertrouwensrelatie om haar werkgever en ons bedrijf op te lichten”, aldus Carolyn Scott van AXA Insurance. “Ze gebruikte haar kennis van bijzonder vreselijke feiten om valse schadeclaims in te dienen om zichzelf te verrijken.”

Pain kreeg nu een celstraf van 2 jaar voor twee fraudedossiers waarin ze schuldig had gepleit. En ook de rechter was niet mals. “Het is ontstellend dat u een tragedie die onze natie schokte, gebruikt heeft om fraude te plegen”, aldus ook rechter Alan Conrad.