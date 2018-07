Make-upartieste huurt voor 250 euro hotelkamer. Nadat ze rustig gegeten en geslapen heeft doet ze walgelijke ontdekking KVDS

15 juli 2018

12u50 1 Een Amerikaanse make-upartieste heeft een trauma overgehouden aan haar verblijf in een hotel in Palo Alto, Californië. Nadat Hayley Johnsen en haar vriend hadden ingecheckt in The Palo Alto Inn en 250 euro hadden betaald voor hun verblijf, besloten ze even te rusten en iets te bestellen om te eten. Toen Johnsen daarna een bad nam en zich in het water liet glijden, zag ze plots iets vreemds op de grond. Het leek op een Tic Tac. Maar het bewoog.

Johnsen deed haar verhaal afgelopen week aan haar 14.000 volgers op Twitter, met de vraag of ze het massaal wilden delen. “Ik verbleef dinsdag met mijn vriend in een hotel waar ik al eerder was geweest”, klinkt het. “Ons vaste adres – het Marriott – was niet ter beschikking door een conventie. Maar het was er netjes en we hadden er nooit eerder een probleem gehad. Dus checkten we in. Het was rond negen uur, half tien ‘s avonds. We deden een dutje, mijn vriend bestelde iets te eten en vervolgens besloot ik een bad te nemen, want ik had last van krampen. Even later liet ik me in het water zakken.”

Tic Tac

Maar terwijl ze ging zitten, zag ze plots iets vreemds op de grond. “Het leek op een Tic Tac”, gaat ze verder. “Maar het was geen Tic Tac. Het was een made. Ik keek rond en zag opeens overal maden rondkruipen. Honderden. Ze kwamen uit de muur. Ze zaten in de hele badkamer.”





Ze riep meteen haar vriend om te komen kijken. “Terwijl hij de badkamer binnenstormde, plette hij er een tiental onder zijn voeten. Ik gilde terwijl ik nog altijd in bad zat”, vertelt ze. “Mijn vriend keek me aan en zei dat ik me meteen moest aankleden en dat we onmiddellijk vertrokken.” (lees onder het filmpje verder)

Nadat ze al hun spullen in hun koffers hadden gegooid en die in hun wagen hadden geladen, belden ze de receptie van het hotel. “Terwijl mijn vriend aan de telefoon was, zag ik hoe de maden uit de badkamer over de houten vloer van de slaapkamer kropen, in de richting van het bed. Toen we de man aan de telefoon vertelden wat er aan de hand was, antwoordde die heel onbeleefd dat hij misschien wel eens kon komen kijken. MISSCHIEN?”

Het was intussen bijna middernacht. Na 10 minuten kwam de man van de receptie er eindelijk door. Maar toen Johnsen hem de maden liet zien, antwoordde hij dat hij ze niet zag. “Ongelofelijk”, briest Johnsen. “Daarop zei hij dat ze geen geld terugbetaalden, maar dat hij ons wel een andere kamer wilde geven. We hadden 250 euro voor de kamer betaald! En dat hotel was walgelijk!”

Onbuigzaam

De receptiebediende bleek echter onbuigzaam. Hij bood alleen nog aan om de volgende morgen te overleggen met de manager om te zien of ze “iets overeen konden komen”. Toen het koppel ook nog eens begon te dreigen met een proces, ontplofte hij helemaal. “Nu is het genoeg, jullie checken uit en krijgen jullie geld niet terug”, klonk het bot. (lees hieronder verder)

Daarop besloot Johnsen de politie te bellen. “Zelfs de operator aan de telefoon vond het walgelijk”, vertelt ze. “Ze stuurden een ploeg om poolshoogte te nemen. Vier seconden duurde het voor ze zeiden dat we niet in de kamer konden blijven.”

Uiteindelijk besloot het koppel ergens anders te gaan slapen. Maar ook daar moesten ze een paar honderd euro neertellen. Hun geld van het eerste hotel zagen ze nog altijd niet terug. “De manager beweerde zelfs dat we de maden zelf hadden meegebracht”, aldus nog Johnsen, die nu overal haar verhaal probeert te verspreiden in de hoop toch nog haar geld terug te krijgen.

"Wreek me"

“Bel het hotel en doe je beklag”, roept ze haar volgers op, nu haar eigen telefoonnummer en dat van haar vriend geblokkeerd werden door het hotelmanagement. “Spreek berichten in. Zet recensies op Yelp. Retweet deze berichten. Wreek me.” (lees hieronder verder)

YOOOOOOO I HAVE A STORY TIME FOR FUCKING YALL hayleyyjay(@ hayleyyjay) link

Haar filmpje werd al meer dan 40.000 keer bekeken. Intussen zou ze wel al via e-mail een belofte gekregen hebben dat haar geld wordt terugbetaald. “Het is te weinig en het komt te laat”, zegt ze nog. “We zullen wel zien of het geld effectief wordt teruggestort.”

Intussen nam ze ook contact op met de plaatselijke gezondheidsdienst en vertelde ze haar volgers dat het hotel van 4 naar 3 sterren was gegaan.

Het hotel zelf wil niet reageren. De Daily Dot – de nieuwssite die het verhaal uitbracht – nam al contact op, maar kreeg te horen dat hij het verkeerde nummer had gevormd.