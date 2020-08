Mailaccount Britse minister gehackt voor Britse verkiezingen KVE

03 augustus 2020

17u30

Bron: ANP 0 Geheime documenten over een gepland Brits-Amerikaans handelsakkoord die voor de Britse verkiezingen vorig jaar werden gelekt, blijken gestolen van een e-mailaccount van de toenmalige Britse minister van Handel Liam Fox. De aanval had de kenmerken van een door de Russische staat gesteunde operatie.

Dat melden bronnen aan het Britse persbureau Reuters. De hackers zouden meerdere keren toegang tot het account hebben gekregen. De bronnen wilden niet zeggen welke Russische groep of organisatie volgens hen verantwoordelijk was, omdat er nog een officieel onderzoek loopt.

Volgens waarnemers is dit het zoveelste bewijs dat Russen verkiezingen in het westen willen beïnvloeden. Het regime in het Kremlin in Moskou reageerde niet op een verzoek om commentaar.



De Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab erkende onlangs nog dat "Russische actoren" hadden geprobeerd zich te mengen in de verkiezingen door "onrechtmatig verkregen en gelekte overheidsdocumenten" op het internet te publiceren.